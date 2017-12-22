Молдавский парламент вновь запрещает российские новостные передачи

Парламент Молдавии вновь принял закон о телевидении и радио. Среди прочего, документ запрещает трансляцию в стране аналитических и новостных передач из России.

Как передает РИА Новости, ранее президент страны Игорь Додон отклонил аналогичный законопроект. Однако повторное принятие его парламентом означает, что президент теперь обязан поставить свою подпись под законом. Додон уже заявил, что не станет этого делать в любом случае и предложил вынести вопрос на референдум.

Закон поддержали подавляющее большинство депутатов – 59 из 69. Цель инициативы – борьба с “иностранной пропагандой”. Ограничений на трансляцию развлекательных передач при этом не вводится.