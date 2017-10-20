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Молодые специалисты представили свои проекты уральским экспертам

Губернатор области Евгений Куйвашев отметил вклад молодежи и студентов региона в развитие Свердловской области

Молодые специалисты представили федеральным и уральским экспертам свои проекты в сфере проектного управления, стратегического планирования.

Конкурсный отбор был организован департаментом молодежной политики Свердловской области, созданный в конце 2016 года совместно с лигой студенческих клубов, сообщается на портале правительства региона.

Губернатор области Евгений Куйвашев отметил вклад молодежи и студентов региона в развитие Свердловской области и всей России. Департамент молодежной политики активно работает с талантливыми студентами. Проекты молодых специалистов региона были отмечены на всероссийском уровне.

«Краш-тест» стал первым мероприятием региона, направленным на повышение информированности молодежи о привлечении финансирования для реализации новых и важных для развития страны идей.

 


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