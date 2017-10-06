Молодых людей со всего мира в уральском вузе научат быть лидерами

В Уральском федеральном университете около двухсот молодых людей со всего мира, которые посетят вуз в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, научат развивать лидерские качества.

Для гостей Екатеринбурга проведут тренинги и мастер-классы, во время которых расскажут, как стать востребованным в современном мире, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких отметила, в Екатеринбург приедут молодые амбициозные люди из разных стран, которые хотят обмениваться опытом в разных сферах: политической, социальной, культурной, спортивной, научной, экологической.

Во время фестиваля будут обсуждать глобальные тренды развития мировой экономики и новые компетенции управленцев. Затем участников научат принимать верные решения по продвижению компаний на мировом рынке и разрабатывать стратегии их развития.