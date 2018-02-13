Сегодня:
$
Нефть
Золото
13 февраля, в 16:17
Новости

MoodExplorer: создано мобильное приложение для определения эмоций

Система предложит фильмы или музыку под настроение

Ученые создали мобильное приложение MoodExplorer, способное определить эмоциональное состояние человека.

Основываясь на результатах, приложение предложит фильмы или музыку, которые наилучшим образом соответствуют настроению пользователя, сообщает Тovima.gr.

Приложение было разработано исследователями из Университета Нанкина в Китае во главе с Вэньчжоу Ли. Для определения чувств и настроений пользователей они использовали данные с датчиков мобильного телефона.

Ученые изучили данные с мобильных телефонов 30 добровольцев, которые в течение месяца три раза в день сообщали системе механического обучения в приложении о своем настроении. После тестирования система искусственного интеллекта могла определить эмоции пользователей смартфонов с точностью до 76%.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 февраля, в 10:12
Превзошли орбиту Марса: Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов
Новости
12 февраля, в 15:16
Ученые создали hi-tech войлок с самой высокой теплоизоляцией
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar