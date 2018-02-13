MoodExplorer: создано мобильное приложение для определения эмоций

Ученые создали мобильное приложение MoodExplorer, способное определить эмоциональное состояние человека.

Основываясь на результатах, приложение предложит фильмы или музыку, которые наилучшим образом соответствуют настроению пользователя, сообщает Тovima.gr.

Приложение было разработано исследователями из Университета Нанкина в Китае во главе с Вэньчжоу Ли. Для определения чувств и настроений пользователей они использовали данные с датчиков мобильного телефона.

Ученые изучили данные с мобильных телефонов 30 добровольцев, которые в течение месяца три раза в день сообщали системе механического обучения в приложении о своем настроении. После тестирования система искусственного интеллекта могла определить эмоции пользователей смартфонов с точностью до 76%.