Мосгордума одобрила новые налоговые льготы

В среду, 29 ноября, Мосгордума приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения».

Как сообщает РИАМО, поправки были приняты во втором и третьем чтениях. Законопроект предполагает внесение изменений в четыре действующих столичных закона: «О налоге на имущество организаций», «О транспортном налоге», «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы» и «О торговом сборе».

Депутаты отметили, что нововведения помогут снизить уровень налогового давления на предпринимателей, так как в основе внесенных изменений лежат предложения экспертов и представителей бизнеса.

Так, например, внесенной поправкой в закон «О налоге на имущество организаций» будет предусмотрена льгота, которая снизит налог на имущество в отношении зданий профсоюзов вчетверо.