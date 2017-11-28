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28 ноября, в 13:53
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Мосгордума рассмотрит законопроект бюджета на ближайшие три года

Заседание назначено на 29 ноября

В среду, 29 ноября, Московская городская Дума рассмотрит в окончательной редакции проект столичного бюджета на ближайшие три года. С докладами выступят министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова, а также председатель комиссии МГД по экономической политике и финансам Людмила Гусева и председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских.

Также в этот день во втором чтении будет рассмотрен законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Его представят директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский и председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских, сообщается на сайте Мосгордумы.

Помимо этого парламентарии намерены обсудить законопроекты «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения», «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и ряд других.

Ранее «Практика» писала о том, что Мосгордума разрабатывает правила движения для гироскутеров.


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