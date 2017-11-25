Мосгордума разрабатывает правила движения для гироскутеров

В Московской городской думе состоялся круглый стол, на котором обсуждали возможность законодательного регулирования использования гироскутеров в российской столице.
Отчет о мероприятии опубликовали на сайте органа власти, сообщает портал Regnum. Член Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что подобный транспорт обладает рядом преимуществ, таких как экологичность и бесшумность, благодаря чему стал пользоваться большой популярностью.
В связи с этим возникла новая проблема, которая касается безопасности движения. Сейчас в России нет законов, которые бы регламентировали использование подобных транспортных средств. В обсуждении данного вопроса участвовали представители многих ведомств, среди которых сотрудники ГИБДД и «Мосгорпарка».
По итогам совещания было решено, что необходимо сформулировать правила передвижения самобалансирующихся электрических транспортных средств (ЭТС).
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правильно! и на движение самокатов разработать надо! и пошлины ввести! а то понимаешь разредились где попало! и главное хамы бесплатно катаются!!! у наших же депутатов других проблем нет!