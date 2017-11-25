Сегодня:
$
Нефть
Золото
25 ноября, в 12:32
Новости

Мосгордума разрабатывает правила движения для гироскутеров

Чиновники обсудили данный вопрос на круглом столе

В Московской городской думе состоялся круглый стол, на котором обсуждали возможность законодательного регулирования использования гироскутеров в российской столице.

Отчет о мероприятии опубликовали на сайте органа власти, сообщает портал Regnum. Член Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что подобный транспорт обладает рядом преимуществ, таких как экологичность и бесшумность, благодаря чему стал пользоваться большой популярностью.

В связи с этим возникла новая проблема, которая касается  безопасности движения. Сейчас в России нет законов, которые бы регламентировали использование подобных транспортных средств. В обсуждении данного вопроса участвовали представители многих ведомств, среди которых сотрудники ГИБДД и «Мосгорпарка».

По итогам совещания было решено, что необходимо сформулировать правила передвижения самобалансирующихся электрических транспортных средств (ЭТС).

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar
Руслан
Гость
Руслан

правильно! и на движение самокатов разработать надо! и пошлины ввести! а то понимаешь разредились где попало! и главное хамы бесплатно катаются!!! у наших же депутатов других проблем нет!

27 дней 4 часов назад