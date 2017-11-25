Мосгордума разрабатывает правила движения для гироскутеров

В Московской городской думе состоялся круглый стол, на котором обсуждали возможность законодательного регулирования использования гироскутеров в российской столице.

Отчет о мероприятии опубликовали на сайте органа власти, сообщает портал Regnum. Член Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что подобный транспорт обладает рядом преимуществ, таких как экологичность и бесшумность, благодаря чему стал пользоваться большой популярностью.

В связи с этим возникла новая проблема, которая касается безопасности движения. Сейчас в России нет законов, которые бы регламентировали использование подобных транспортных средств. В обсуждении данного вопроса участвовали представители многих ведомств, среди которых сотрудники ГИБДД и «Мосгорпарка».

По итогам совещания было решено, что необходимо сформулировать правила передвижения самобалансирующихся электрических транспортных средств (ЭТС).