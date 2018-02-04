Мосгортранс привлек спецтехнику для проезда автобусов в Москве

На севере Москвы из-за сильного снегопада была привлечена спецтехника, которая помогает проезду автобусов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

В воскресенье, 4 февраля, Москву накрыла сильная метель. Из-за непогоды на севере Москвы была снижена скорость движения на маршрутах автобусов №71, 124, 238, 605, 838, 880. Проезжать сложные участки помогала спецтехника.

Ранее в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что несмотря на погодные условия в столице выполняется более 90% рейсов наземного транспорта.