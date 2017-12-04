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04 декабря, в 09:54
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Мощный снегопад на сутки обрушился на Москву

В столице может выпасть более 15% месячной нормы осадков

Утром в понедельник, 4 декабря, на Москву обрушился мощный снегопад. Специалисты Росгидромета сообщают, что всего за сутки в столице может выпасть более 15% месячной нормы осадков.

В общей сложности синоптики прогнозируют до 9 миллиметров осадков. Днем, 4 декабря, в Москве ожидается температура от минус одного до плюс одного градуса. Ближе к ночи столбик термометра опустится до минус четырех градусов. Местами возможны гололедица и налипание снега. Порывы южного ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает “Интерфакс”.

Ранее «Практика» писала о том, что 1 декабря из-за сильного снегопада в аэропортах “Внуково”, “Шереметьево” и “Домодедово” были частично отменены и задержаны рейсы.


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