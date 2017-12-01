Москалькова просит изменить список запрещенных для женщин профессий

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила пересмотреть список запрещенных для женщин профессий.

К этому процессу, по ее мнению, необходимо привлечь Минздрав, Министерство труда и социального развития, сообщает РИА Новости.

“С помощью Минздрава, Министерства труда и социального развития надо посмотреть, не устарел ли он, отвечает ли он современным реальным требованиям”, — сказала Москалькова. Именно так она ответила на вопрос журналистов о том, как уполномоченный относится к желанию профсоюзов отменить список запрещенных для женщин профессий.

В России для женщин запрещены более 400 видов работ. Список запрещенных профессий приняли в 1974 году и подтвердили в 2000 году. В него входят такие профессии, как капитан и помощник капитана корабля, дальнобойщик, шахтер и другие. Сотрудники министерства труда ведут работы по актуализации этого перечня.