Москалькова: важно привлечь внимание общества к проблемам инвалидов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание общественности на проблемы людей с инвалидностью.

“Инвалиды — одна из самых незащищенных социальных групп, люди, которые каждый день сталкиваются с непосильными задачами, сражаются и побеждают”, – говорится в обращении, опубликованном на сайте Уполномоченного в Международный день инвалидов, 3 декабря.

Как отметила Москалькова, за девять месяцев 2017 года в аппарат Уполномоченного поступило около 400 заявок, касающихся вопросов защиты прав инвалидов.

По словам омбудсмена, больше всего обратившихся беспокоят вопросы установления группы инвалидности, охраны здоровья, предоставления социальной помощи. Также актуальны темы пребывания в стационарных учреждениях, обеспечения техническими средствами реабилитации, установления пенсий и льгот, обжалования судебных решений.

Татьяна Москалькова считает, что привлечь внимание общественности к этим проблемам крайне важно, ведь людям с ограниченными возможностями просто необходимо доброжелательное отношение и поддержка.

Омбудсмен признает, что на сегодняшний день защита личных и социальных прав людей с ограниченными возможностями здоровья все еще остается актуальной проблемой.