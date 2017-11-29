Московская выставка японского режиссера Миядзаки перенесена на 2018 год

Выставка Хаяо Миядзаки, которая должна была открыться в галерее на Солянке 15 декабря 2017 года, переносится на 2018 год. Причиной этому стал плотный график японского режиссера-аниматора.

“Выставка “4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников” переносится на следующий год в связи с плотным графиком режиссера в подготовке его нового мультфильма. О точных датах проведения выставки можно будет говорить только в 2018 году”, – цитирует ТАСС пресс-службу музея.

Хаяо Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, который получил премию Японской киноакадемии за лучший фильм года (“Принцесса Мононокэ”). Его картина “Унесенные призраками” была удостоена таких наград, как приз Японской киноакадемии, Золотой медведь Берлинского кинофестиваля в 2002 году и Оскар в 2003 году.

Ранее «Практика» писала о том, что выставка Хаяо Миядзаки пройдет в Москве.