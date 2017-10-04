Московские театры получат грантовую поддержку на 2018 год

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с художественными руководителями театров заявил, что власти российской столицы разработали грантовую поддержку столичных театров на 2018 год.

«Мы провели ряд экспериментов и разработали новую систему грантовой поддержки на следующий год», — цитирует ТАСС градоначальника. По его словам, финансирование будет направлено на оплату коммунальных расходов, обновление оборудования, содержание материально-технической базы и многое другое.

Также Собянин напомнил и о распространенном мнении о том, что театрам не надо помогать финансово. Он с ним не согласен и считает, что искусство должно быть доступным и должна быть помощь государства.

Кроме того, театры в Москве переживают «перерождение» в то время, когда развивается интернет, телевидение и другие виды информации, они добились увеличения количества посетителей в 1,5 раза, добавил Собянин.