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04 октября, в 13:32
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Московские театры получат грантовую поддержку на 2018 год

За последние годы количество их посетителей увеличилось в 1,5 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с художественными руководителями театров заявил, что власти российской столицы разработали грантовую поддержку столичных театров на 2018 год.

«Мы провели ряд экспериментов и разработали новую систему грантовой поддержки на следующий год», — цитирует ТАСС градоначальника. По его словам, финансирование будет направлено на оплату коммунальных расходов, обновление оборудования, содержание материально-технической базы и многое другое.

Также Собянин напомнил и о распространенном мнении о том, что театрам не надо помогать финансово. Он с ним не согласен и считает, что искусство должно быть доступным и должна быть помощь государства.

Кроме того, театры в Москве переживают «перерождение» в то время, когда развивается интернет, телевидение и другие виды информации, они добились увеличения количества посетителей в 1,5 раза, добавил Собянин.


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