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Московские власти окажут помощь пострадавшим на Славянском бульваре

Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход в Москве

Правительство Москвы пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшим в крупном ДТП возле метро станции «Славянский бульвар».

Об этом сообщает Московский транспорт на своем аккаунте в Twitter. Автобус принадлежит московскому перевозчику Мострансавто. Во время происшествия в подземном переходе было много людей.

«На Славянском бульваре произошла серьезная авария. Правительство Москвы окажет пострадавшим всю необходимую помощь», – сказано в сообщении.

В понедельник, 25 декабря, рейсовый автобус въехал в подземный переход возле станции метро “Славянский бульвар”. В результате ДТП погибли пять человек. Сейчас на месте происшествия работают спасители, пожарные и экстренные службы.


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