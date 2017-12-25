Московские власти окажут помощь пострадавшим на Славянском бульваре

Правительство Москвы пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшим в крупном ДТП возле метро станции «Славянский бульвар».

Об этом сообщает Московский транспорт на своем аккаунте в Twitter. Автобус принадлежит московскому перевозчику Мострансавто. Во время происшествия в подземном переходе было много людей.

«На Славянском бульваре произошла серьезная авария. Правительство Москвы окажет пострадавшим всю необходимую помощь», – сказано в сообщении.

В понедельник, 25 декабря, рейсовый автобус въехал в подземный переход возле станции метро “Славянский бульвар”. В результате ДТП погибли пять человек. Сейчас на месте происшествия работают спасители, пожарные и экстренные службы.