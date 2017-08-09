Московский планетарий открыл бесплатный астрономический кружок

Московский планетарий открыл набор школьников 6-7 классов в бесплатный астрономический кружок, где исследователи расскажут детям о Солнечной системе и законах астрофизики, а также научат вести наблюдения посредством телескопа.

Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе планетария. Отмечается, что занятия начнут проходить с начала октября до конца мая. Они будут проводиться раз в неделю по два часа, в том числе и на уникальном оборудовании, позволяющем изучать небо.

Кроме того, в Московском планетарии планируют организовать для детей экскурсии по обсерватории России и встречи с космонавтами.

Зачисление на первый курс астрономического кружка проводится по результатам собеседований, записаться на который можно, заполнив и отправив анкету на официальном интернет-портале планетария, также документ можно оставить на стойке в фойе учреждения. Собеседования пройдут в период с 20 августа по 1 октября 2017 года.

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