Московский “Спартак” интересуется еще одним бразильцем

Представители “Спартака” уже контактировали с бразильским клубом по поводу покупки Лукаса Вериссимо. И, как стало известно журналистам, клуб готов предложить за Вериссимо 7 миллионов евро. Однако, помимо “Спартака” на бразильского футболиста претендуют лиссабонская “Бенфика”, итальянский “Удинезе” и французский “Сент-Этьен”, а ценник выше предложенного “Спартаком” на €1 млн.

Как сообщает Goal, 22-летний Вериссимо выступает за «Сантос» с 2015 года. Он сыграл 68 матчей и забил один мяч.

А еще ранее Чемпионат сообщил о том, что полузащитник “Краснодара” Вячеслав Подберезкин на остаток чемпионата России будет бесплатно взят в аренду казанским “Рубином”. По окончании сезона “Рубин” сможет воспользоваться правом выкупа полузащитника, стоимость которого оценивается в € 2,2 млн. В этом сезоне Вячеслав Подберезкин сыграл за «Краснодар» 10 матчей.