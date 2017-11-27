Московский “Спартак” обыграл петербургский “Зенит”

Домашний матч 18-го тура чемпионата России по футболу завершился для московского “Спартака” победой.

Красно-белые обыграли петербургский “Зенит” со счетом 3:1, сообщает ТАСС. Встреча состоялась на “Открытие-Арене” и собрала почти 42 тысячи болельщиков.

По окончании матча главный тренер команды Массимо Каррера заявил, что теперь “Спартак” готов защитить завоеванный год назад титул чемпиона РФ.

По итогам игры “Спартак” набрал 31 очко, благодаря чему приблизился к лидерам турнирной таблицы чемпионата – “Локомотиву”, на счету которого 39 очков, “Зениту”, у которого 33 очка, и команде ЦСКА, набравшей по итогам прошлых игр 32 очка.