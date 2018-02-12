Московский зоопарк отмечает день рождения

Московский зоопарк отмечает свой 154-й день рождения. Это один из старейших зверинцев в Европе. Незадолго до праздника в зоопарке произошло пополнение – в прошлом году в него прибыл карликовый бегемот Ксюша. Адаптация новичка прошла успешно – уже в первый день пребывания Ксюша освоилась и по достоинству оценила систему “все включено”.

Стоит отметить, что карликовые бегемоты сейчас находятся в категории вымирающих видов – в Африке вовсю процветает вырубка лесов и охота, поэтому таким малышам довольно сложно выживать. Теперь зоопарки выполняют миссию спасателей и защищают животных от опасной для них среды. Кроме того, существование зоопарков необходимо для проведения научных работ, пишет Вечерняя Москва.

Московский зоопарк обладает одной из богатейших коллекций животных в мире и попадает в Топ-10 зоопарков. Praktika.ru регулярно рассказывает о новостях российских зоопарков.