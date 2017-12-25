Московское метро перешло на усиленный режим работы

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. Такое решение было принято руководством из-за сильного снегопада, который продолжается с утра.

В пресс-службе столичного метро пояснили, что метрополитен переведен на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям метро осуществляется в штатном режиме.

За воскресенье и в ночь на понедельник в Москве выпало до 7 сантиметров осадков. Во вторник может выпасть еще до 4 сантиметров снега – эта заметно осложняет движение по дорогам столицы.