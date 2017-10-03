Московское правительство завершило формирование программы реновации

Власти российской столицы утвердили корректировки, которые были внесены в программу реновации жилищного фонда Москвы, полностью завершив формирование перечня домов.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, дополнительно в перечень были добавлены 37 домов, при этом четыре здания исключены из программы.

Отмечается, что на данный момент в реновации принимают участие 5177 столичных зданий. Известно, что также были рассмотрены протоколы собраний москвичей еще 22 домов, но в программу они включены не будут.

Это обусловлено тем, что при проведении общих собраний не были соблюдены правила о количестве участников, то есть поданных голосов за внос домов в список программы реновации оказалось недостаточно.

Согласно законодательству, на сегодняшний день формирование программы закончено. Дальнейшее включение в нее каких-либо еще зданий невозможно.

Ранее «Практика» информировала о том, что для программы реновации в Москве определены 210 стартовых площадок.