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03 октября, в 13:37
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Московское правительство завершило формирование программы реновации

Дальнейшее внесение каких-либо домов в список уже невозможно

Власти российской столицы утвердили корректировки, которые были внесены в программу реновации жилищного фонда Москвы, полностью завершив формирование перечня домов.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, дополнительно в перечень были добавлены 37 домов, при этом четыре здания исключены из программы.

Отмечается, что на данный момент в реновации принимают участие 5177 столичных зданий. Известно, что также были рассмотрены протоколы собраний москвичей еще 22 домов, но в программу они включены не будут.

Это обусловлено тем, что при проведении общих собраний не были соблюдены правила о количестве участников, то есть поданных голосов за внос домов в список программы реновации оказалось недостаточно.

Согласно законодательству, на сегодняшний день формирование программы закончено. Дальнейшее включение в нее каких-либо еще зданий невозможно.

Ранее «Практика» информировала о том, что для программы реновации в Москве определены 210 стартовых площадок.


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