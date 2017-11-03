Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 22:38
Новости

Москва ответила на санкции Канады

В РФ запретили въезд десяткам граждан этой страны

Россия зеркально ответила на санкции Канады и закрыла въезд в страну для десятков канадцев. По признанию МИД, список фамилий достаточно длинный.

В МИДе пояснили, что России приходится действовать зеркально, исходя из принципа взаимности, пишет РИА Новости. Теперь в Российскую Федерацию не сможет въехать целый ряд канадских деятелей — в «черный список» вошли несколько десятков фамилий.

Ранее «Практика» писала о том, что Канада ввела ограничительные санкции против РФ и запретила 30 россиянам приезжать в страну. В списке Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, Алексей Аничин, бывший заместитель МВД РФ и другие. Активы людей из этого списка будут заморожены,


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
сегодня, в 19:07
Канада применила новые ограничительные меры в отношении 30 россиян
Новости
13 октября, в 23:39
Президент Чехии отказался извиняться за свои слова о Крыме
Новости
18 октября, в 13:39
ЦИК: бюллетени на выборах-2018 защитят специальными марками

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо