Москва ответила на санкции Канады

Россия зеркально ответила на санкции Канады и закрыла въезд в страну для десятков канадцев. По признанию МИД, список фамилий достаточно длинный.

В МИДе пояснили, что России приходится действовать зеркально, исходя из принципа взаимности, пишет РИА Новости. Теперь в Российскую Федерацию не сможет въехать целый ряд канадских деятелей — в «черный список» вошли несколько десятков фамилий.

Ранее «Практика» писала о том, что Канада ввела ограничительные санкции против РФ и запретила 30 россиянам приезжать в страну. В списке Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, Алексей Аничин, бывший заместитель МВД РФ и другие. Активы людей из этого списка будут заморожены,