Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

Ночь на вторник, 6 февраля, стала в Москве самой холодной с начала зимнего периода.

По данным официального сайта московского метеобюро, температура воздуха в столице упала до минус 16 градусов.

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 1 февраля, когда столбик термометра опустился до минус 14 градусов.

Напомним, ранее Praktika.ru передавала, что в столице прошел самый сильный снегопад за последние 100 лет. В воскресенье и понедельник выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы.