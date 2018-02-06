Москва попала в список городов с самыми большими пробками

Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк в 2017 году стали лидерами по показателям автомобильных заторов.

Такие данные во вторник, 6 февраля, опубликовала международная компания INRIX, занимающаяся вопросами организации дорожного движения.

В документе говорится, что в течение 2017 года водители в среднем провели в пробках в час пик в Лос-Анджелесе 102 часа, в Москве – 91 час, в Нью-Йорке – 91 час. В докладе также отмечается, что показатели российской столицы остались по сравнению с 2016 годом без изменений.

В десятку городов с затрудненным автомобильным движением также попали Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, Атланта, Париж и Майами. Издание уточняет, что в сравнении с результатами 2016 года этот список практически не изменился.