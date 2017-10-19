Москва потратит около 1 млрд рублей на празднование Нового года

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о сумме, заложенной в бюджет столицы на проведение мероприятий, посвященных празднованию нового 2018 года. По его словам, на эти цели власти готовы потратить 930 миллионов рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее.

Немерюк поясняет, что средства пойдут на проведение театральных постановок, дополнительное праздничное оформление, приобретение различных световых конструкций и другие мероприятия, сообщает «Интерфакс».

Сэкономить в этом году удалось за счет того, что для некоторых запланированных мероприятий власти будут использовать конструкции и различные арт-объекты, созданные для прежних городских праздников.

Кроме того, каждый потраченный рубль, вложенный в празднование Нового года, вернется в бюджет в пятикратном размере в виде налоговых поступлений. Также было и в прошлом году, когда фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 12 миллионов человек, а экономике Москвы он принес порядка 56 миллионов рублей.

В этом году традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 22 декабря по 14 января на 69 площадках.

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