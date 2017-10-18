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Москва примет Russian Internet Week 2017

Мероприятие пройдет 1-3 ноября

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет форум Russian Internet Week (RIW) 2017, который представит собственные и партнерские проекты, позволяющие начинающим бизнесменам заявить о себе, найти инвесторов и завести необходимые знакомства.

RIW будет включать в себя секции и темы, посвященные цифровой экономике, PR, маркетингу. Мероприятие посетят руководители крупнейших IT-компаний таких, как «Яндекс», Google, Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», а также представители Минкомсвязи, Роскомнадзора и Государственной думы, сообщают Известия.

Помимо того, что гости форума смогут первыми узнать подробные данные исследований «Цифровая экономика» и «Мобильная экономика Рунета», в рамках RIW пройдет и выставка Internet EXPO — одна из самых масштабных в Рунете. Также участников ждут презентации новейших IT-продуктов и решений.

Ранее российских школьников предложили обучать поведению в интернете, о чем писала «Практика».


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