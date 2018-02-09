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09 февраля, в 23:20
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Москва присоединится к акции “Час Земли”

В этом году экологическое мероприятие пройдет в столице уже в десятый раз

Москва в десятый раз примет участие в международной экологической акции “Час Земли”.

Как передает ИА REGNUM, 24 марта с 20:00 до 21:30 в столице будет выключена вся архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и рекламных сооружений. Отмечается также, что в этом году в акции впервые примет участие парк «Зарядье».

Власти столицы призывают москвичей присоединиться к акции и на полтора часа отключить электрические приборы и погасить свет в квартирах.

Акция “Час Земли” ежегодно проходит во всех городах мира. Ее цель состоит в том, чтобы призвать жителей планеты разумно потреблять электроэнергию и другие ресурсы.


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