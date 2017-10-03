Москва признана самым безопасным городом России

Москва стала самым безопасным городом России, в котором самый низкий уровень аварийности с участием пешеходов.

Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщает РИА Новости. Руководитель инспекции отметил, что Москва является самым безопасным городом в стране, потому что в ней удалось минимизировать аварийность с участием пешеходов. Этого удалось добиться благодаря организации «правильных переходов», по которым пешеходы комфортно переходят дорогу.

Черников подчеркнул, что такие переходы должны быть во всех городах России, иначе пешеходы так и будут перебегать дорогу в неположенных местах, на красный сигнал светофора и нарушать правила ПДД.

Аварии чаще всего происходят из-за невнимательности людей, которые, переходя дорогу, разговаривают по мобильному телефону, слушают музыку в наушниках и не контролируют ситуацию вокруг себя.

Черников также заметил, что пешеходам при фиксации нарушения необходимо разъяснять правила дорожного движения в обязательном порядке.