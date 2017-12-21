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21 декабря, в 13:11
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Москва считает незаконными санкции США против Кадырова

Россия ответит по принципу взаимности

В Москве считают незаконными санкции США против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четверых граждан.

Об этом в четверг, 21 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия не оставит без внимания данные ограничения и ответит по принципу взаимности. Отвечая на вопрос журналистов о том, кого можно сопоставить с Кадыровым в США, Песков заметил, что таких людей мало.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Рамзана Кадырова внесли в санкционный список за неоднократные нарушения прав человека.


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