Москва считает незаконными санкции США против Кадырова

В Москве считают незаконными санкции США против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четверых граждан.

Об этом в четверг, 21 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия не оставит без внимания данные ограничения и ответит по принципу взаимности. Отвечая на вопрос журналистов о том, кого можно сопоставить с Кадыровым в США, Песков заметил, что таких людей мало.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Рамзана Кадырова внесли в санкционный список за неоднократные нарушения прав человека.