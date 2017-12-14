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14 декабря, в 18:35
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Москва встала в девятибалльных пробках

Дорожная ситуация в столице остается сложной из-за погоды

Данные сервисов “Яндекса” свидетельствуют о серьезных проблемах с дорожным движением в Москве. По данным на 18:16, пробки на дорогах в российской столице достигли отметки в 9 баллов.

Как видно из информации, предоставляемой сервисом “Яндекс. Пробки”, особенно сложная обстановка в центре Москвы, также есть серьезные проблемы с движением на отдельных участках МКАД.

Ситуация на дорогах осложняется погодными условиями – в Москве продолжается снегопад. Синоптики прогнозируют, что облачная погода с осадками продлится еще несколько дней.


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