Москвич подал в суд на канал ТНТ за извинения

Житель столицы Олег Воронин подал исковое заявление в Мещанский суд города Москвы на телеканал ТНТ за извинения, принесенные народу Элисты и Ингушетии.

Как говорится в пресс-релизе, мужчина считает, что в России происходит целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина – умения смеяться над шутками и обладание чувством юмора.

Истец возмущен тем, что народы Ингушетии и Калмыкии потребовали извинений от ОА «ТНТ-Телесеть» за шутки, которые якобы были направлены против них.

“Таким образом, мы начинаем уподобляться западным странам, где за каждый чих заставляют извиняться, и могут наложить огромные штрафы, да и вообще подать многомиллионный иск”, – заявляет москвич.

В связи с этим Олег Воронин требует, чтобы телеканал ТНТ извинился за принесенные им извинения, а также желает взыскать с ответчика денежные средства в размере двух биткоинов в счет компенсации морального вреда.