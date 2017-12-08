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08 декабря, в 13:15
Новости

Москвичам пообещали рекордное потепление в середине декабря

Зима в этом году будет теплой

Столичное метеобюро сообщило, что в период с 11 по 17 декабря в Москве и Подмосковье ожидается аномально теплая погода.

«Вся следующая неделя очень теплая с осадками. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник. Температура воздуха практически в течение всей недели будет колебаться от около нуля в ночные часы и слабо положительная в дневные», – цитирует RT пресс-службу бюро.

Также там уточнили, что в среднем температура в регионе в эти дни будет выше климатической нормы на 5-7 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на зиму 2017-2018 годов в России. По его словам, зима будет теплой, особенно в северных регионах страны.


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