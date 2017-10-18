Москвичам пообещали снег и гололед 21 и 22 октября

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы об ухудшении погодных условий. В четверг, 19 октября, температура воздуха упадет до 6-9 градусов выше нуля.

В субботу, 21 октября, в Москве будет существенное понижение температуры до 1-3 градусов ночью и 3-5 градусов тепла днем. Кроме того, в этот день прогнозируются небольшие осадки, возможен снег, сообщает «Интерфакс».

В воскресенье, 22 октября, синоптики ожидают от минус 4 до плюс 1 градуса ночью и от минус 1 до плюс 4 градусов днем. «Температура довольно опасная, дорожное полотно будет не очень хорошим, чуть подмерзшим», — пояснил Вильфанд и добавил, что сильной гололедицы они не ожидают. Однако на летней резине водители уже не очень хорошо будут себя чувствовать.

Ноябрь, по словам Вильфанда, будет близок к обычным значениям, чуть теплее нормы.

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