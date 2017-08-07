Москвичи не смогут посмотреть на затмение в Планетарии

Московский планетарий отменил публичный просмотр лунного затмения из-за плотной облачности.

Об этом пресс-секретарь Парка неба сообщила ТАСС. Представительница планетария назвала погодные условия причиной решения. По ее словам, облачность рассеется лишь к часу ночи, когда затмение уже закончится.

Лунное затмение ночью 7 августа можно будет наблюдать на всей территории России, кроме Чукотки и Камчатки. За два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. Предполагалось, что наблюдатели смогут увидеть изменение цвета лунного диска на бордово-красный.

«Практика» писала о планах Московского планетария показать затмение жителям города, еще ранее издание подробно освещало детали самого природного явления.