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Москвичи пожаловались на произвольное списание денег за парковку

Сервис списывает средства после завершения парковки

Жители Москвы пожаловались на произвольное списание денег с парковочных счетов даже после завершения парковки.

На сайте “Московский паркинг” сообщается, что для досрочной остановки оплаченной парковки необходимо отправить SMS-сообщение с текстом “S” или “C” на номер 7757, при этом сумма за неиспользованное время вернется на парковочный счет. Однако, как рассказал корреспонденту Praktika.ru один из водителей, деньги продолжили списывать даже после завершения парковки.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в России изменятся правила регистрации автомобилей. Теперь регистрационные номера будут присваивать в произвольном порядке или по возрастанию цифр.

 

 


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