Москвичи задыхаются от запаха сероводорода и газа

Жители Центрального, Восточного и Северо-Восточного округов столицы в пятницу, 8 декабря, пожаловались на неприятный запах газа и сероводорода.

Как передает “Росбалт”, в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве оперативно проверили информацию и отправили передвижную лабораторию для взятия проб воздуха.

По итогам исследований специалисты заявили, что концентрация вредных веществ находится в пределах нормы.

Однако уточняется, что на одном из подразделений «Мосгаза» произошел выброс газа в атмосферу. Уточняется, что облако накрыло около половины Москвы.