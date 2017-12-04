Мост соединит берега Крыма и Тамани в конце декабря

Заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж” (генподрядчик строительства моста через Керченский пролив) Леонид Рыженькин рассказал журналистам, что пролетные строения автодорожной части моста планируется полностью соединить с фарватерными участками в конце декабря.

“15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с Таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря”, – пояснил он и добавил, что в ближайшее время рабочие смонтируют маленькие мостики, по которым можно будет пройти пешком с Таманского берега на Керченский, сообщает РИА Новости. Впрочем, перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Начало движения автомобилей по мосту через Керченский пролив запланировано на декабрь 2018 года. Судя по проекту, этот мост будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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