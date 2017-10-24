Мост-волну с подогревом ступеней построят в зоопарке Москвы

В московском зоопарке построят белый ажурный мост.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что он соединит старую и новую территории, сообщает «Интерфакс». Действующий мост в зоопарке уже не справляется с большим наплывом посетителей, поэтому было принято решение соорудить новый.

Кузнецов отметил, что по форме мост будет похож на закручивающуюся морскую волну. «Белая ажурная конструкция высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоосада с новой», — заявил главный архитектор Москвы.

Новое сооружение, по словам архитектора, будет шире старого в два раза. У него будет два входа и выхода с каждой стороны, а также предусмотрен подогрев ступеней.

Кузнецов отметил, что при создании чертежа моста он брал пример с подвесного пешеходного моста Campo Volantin в Бильбао по чертежам скульптора Сантьяго Калатрава.