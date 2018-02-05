Может, потеплеет? Обязательно, до -2 градусов в конце недели

К концу недели температура воздуха в Москве и Московской области поднимется до отметки -2…-7 градусов по Цельсию.

Снег в столице будет идти до субботы, сообщается на сайте мэра Москвы. «Первые дни новой рабочей недели будут достаточно холодными, но уже в среду столбики термометров начнут постепенно повышаться», – сказано в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -15…-17 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха будет держаться в пределах –13 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В среду, 7 февраля, температура поднимется до -8 градусов по Цельсию. Южный ветер принесет потепление. В четверг воздух прогреется до -5…-7 градусов по Цельсию.

В последний день рабочей недели ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха прогреется до -2 градусов по Цельсию.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в Москве прошел самый сильный снегопад за последние 100 лет. С воскресенья в столице выпало 45 сантиметров снега.