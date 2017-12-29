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МРОТ с 2018 года будет приравниваться к прожиточному минимуму

Владимир Путин подписал соответствующий закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2018 года и далее ежегодно будет приравниваться к прожиточному минимуму.

Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2018 года. Законопроект был принят Госдумой 15 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата устанавливается на уровне 9489 рублей в месяц. Начиная с 2019 года минимальная зарплата будет устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал предыдущего года.

 

 


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