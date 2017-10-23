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23 октября, в 12:07
Новости

МТС готовится к запуску 5G и IoT

Компания закупит оборудование Ericsson на 400 миллионов евро

Оператор МТС собирается модернизировать сеть и подготовить ее к стандарту 5G и технологиям интернета вещей (IoT).

Для этого компания подписала соглашение со шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson на €400 миллионов, сообщает ТАСС.

В сообщении оператора говорится, что в 2017-2020 годах МТС планирует закупить оборудование и ПО Ericsson, которое будет использоваться в качестве опорной сети и сети радиодоступа в некоторых регионах России.

Представитель компании рассказал, что новое оборудование готово к поддержке 5G и IoT. Это позволит обновить сети МТС в Уральском, Приволжском, Сибирском, Северо-Западном и Южном округах.

Общий объем закупок у Ericsson вместе с новым контрактом с 2008 года может составить около €2 миллиардов.

По словам главы компании Ericsson в Европе Аруна Банзала, ранний запуск технологий IoT и 5G сделает Россию лидером в сфере информационно-коммуникационный технологий.


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