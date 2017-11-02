Мультимедийный исторический парк открылся в Тюмени

Накануне в Тюмени состоялось торжественное открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», проект которого охватывает историю со времен правления Рюриковичей и до наших дней. Парк занимает около 5 тысяч квадратных метров и включает в себя различные видеоинсталяции, 3D-проекции, интерактивные панели и панорамы, созданные с использованием современных технологий.

Как сообщается на официальном портале Тюменской областной Думы, в парке представлено четыре экспозиции, основанных на документальных свидетельствах и материалах, внушительная часть которых ранее была засекречена — это «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: от великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя история. 1945-2016». Также отмечается, что в экспозициях присутствует и региональный компонент, гости выставки смогут больше узнать об истории области, основании первых городов.

Известно, что инициатива создания парка принадлежит президенту России Владимиру Путину и Патриаршему Совету по культуре при Минкультуры РФ. В строительстве участвовали ПАО «Газпром», Фонд гуманитарных проектов, тюменские строители, монтажники и специалисты Музейно-просветительского объединения.