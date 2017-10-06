Муниципалитетам Свердловской области выделят 9 миллиардов рублей

Муниципалитетам Свердловской области дополнительно выделят девять миллиардов рублей.

Об этом рассказали в департаменте информационной политики, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что в следующем году бюджет региона будет на 3,5 миллиарда выше, чем в этом году и составит 239,5 миллиардов рублей.

«По результатам согласительных процедур самый большой объем занимают предложения по инвестиционной деятельности – 2,2 миллиарда рублей, по дорожной деятельности – 1,6 миллиарда рублей, по образованию – 2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

43,6 миллиона рублей выделят на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Он распорядился, чтобы минимальный размер оплаты труда повысили в 2018 году до 85% от прожиточного минимума.