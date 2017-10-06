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06 октября, в 19:55
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Мутко посчитал ростовский стадион неготовым принять ноябрьский матч сборной

"Ростов-арена" сможет вместить 45 тысяч зрителей после ввода в эксплуатацию

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил сомнение в том, что строящийся стадион в Ростове-на-Дону будет готов принять матч российской сборной по футболу в ноябре.

Об этом сообщает ТАСС. По словам Мутко, стадион находится в высочайшей степени готовности в том, что касается непосредственно технического аспекта. «Но ввод арены — это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа — документы, лицензии, сертификаты», — отметил глава РФС. Виталий Мутко выразил сомнение в  том, что все необходимые разрешения будут получены к матчу сборной России в ноябре.

Вместимость «Ростов-арены» после ввода в эксплуатацию составит 45 тысяч человек. Стадион примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.


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