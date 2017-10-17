Музей истории Екатеринбурга проводит конкурс рисунков о «Герое района»

В музее истории Екатеринбурга стартовал конкурс на лучший детский рисунок «Подвиг героя моего района».

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 13 лет, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.

Юные жители Верх-Исетского района планируют нарисовать подвиги сталевара Огонькова, представители Орджоникидзевского района — принцессу Беллу, а школьники Кировского района изобразят МС Шарташ.

В Железнодорожном районе решили создавать комикс про машиниста Тутуева. В Кировском районе разрабатывают истории в картинках о чиновнике Делоделове. Дети Октябрьского и Чкаловского районов решили нарисовать Веселису Каруселькину и садовницу Тычинкину.

Работы можно отсылать на почту заведения до 7 ноября 2017 или оставить их на кассе музея истории Екатеринбурга.

Победителей объявят 18 ноября во время акции «Вечер музеев — 2017». Лучшим пяти авторам картин вручат сертификаты для получения настольной игры о Екатеринбурге.