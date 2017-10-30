Музей железных дорог России открылся в Санкт-Петербурге

В понедельник, 30 октября, вблизи Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге открылся Музей железных дорог России. В основу коллекции легли около 30 тысяч экспонатов, 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций порядка 100 единиц подвижного состава. Также гости смогут ознакомиться со специальной техникой на железнодорожном ходу, некоторые образцы которой сохранились в единственном экземпляре.

Музейный комплекс располагается на площади более 57 тысяч квадратных метров, а его открытие было приурочено к 180-летию железных дорог России, сообщает ТАСС.

До конца 2017 года вход в музей будет бесплатным. С января следующего года стоимость билетов составит от 50 до 300 рублей для разных категорий граждан. Льготники смогут посетить музей бесплатно.

По словам представителей РЖД, выставка представлена в соответствии с хронологической структурой. Гости музея получат детальное представление о развитии железнодорожного транспорта России с момента его зарождения до сегодняшнего дня.

Ранее «Практика» писала о том, что экс-глава Исаакия возглавит музей РЖД.