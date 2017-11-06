Мужчины в РФ начали чаще совершать онлайн-покупки

Мужчины в Российской Федерации стали чаще покупать товары посредством различных интернет-магазинов.

Об этом в понедельник, 6 ноября, RT рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Отмечается, что число мужчин, покупающих товары онлайн, каждый год растет на 4-5%.

Например, за первое полугодие текущего года доля покупок в интернет-магазинах, совершенных мужчинами, составила 47%, при этом за аналогичный период прошлого года она не превышала 42%.

Согласно исследованиям, самыми частыми покупками мужчина стали подарки, техника, товары для ремонта и дома, а также одежда.

Председатель Гильдии маркетологов Игорь Березин пояснил, что мужчины в России от года к году все более благоприятно относятся к онлайн-покупкам, причем рост обусловлен не только удобством.

«Многие мужчины не любят совершать покупки офлайн — долго ходить по магазинам, посещать несколько торговых точек. К такому поведению больше склонны женщины», — цитирует Березина телеканал.

Также стало известно, что мужчины в Российской Федерации готовы потратить гораздо большую сумму денег на различных распродажах, чем женщины.

Ранее «Практика» информировала о том, что социальная сеть Twitter заблокировала 200 страниц в связи с покупкой рекламы «российскими ботами».