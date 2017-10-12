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Мужчины в России стали жить дольше

Снизилось употребление алкоголя на душу населения, а число курильщиков сократилось на треть

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни мужчин в России заметно выросла. За восемь месяцев 2017 года срок жизни мужчин увеличился на год, а у женщин на 0,35 года.

Употребление алкоголя на душу населения существенно снизилось, пишет ТАСС со ссылкой на Веронику Скворцову. Об этом она сообщила на Федеральной неделе здоровья. Если в 2008 году это было 18 литров на душу населения, то сейчас — 10 литров. Другие вредные привычки тоже теряют свою силу, например число курильщиков сократилось на треть. Отчасти это заслуга антитабачных компаний, которые проводит министерство здравоохранения.

В среднем продолжительность жизни женщин сейчас составляет более 77,3 лет, а мужчин — более 67,3 лет. Ранее «Практика» писала об основных вехах жизни типичного россиянина. Еще в апреле 2017 года данные были другими: средняя продолжительность жизни женщины была 76,5 лет, а мужчины — 65,3 лет.

 


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