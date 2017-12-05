МВД: невозможно запретить обмен криптовалюты на реальные деньги

Развитие информационных технологий привело к появлению новых способов денежных расчетов. Вслед за «классическим» расчетным обслуживанием стали использоваться технологии электронных денежных средств, а затем и криптовалюты.

Алгоритм операций с использованием криптовалют носит децентрализованный характер, так как не контролируется третьей стороной, рассказали в пресс-службе МВД России.

По словам представителя МВД, лица, занимающиеся обработкой операций, выполняют исключительно техническую задачу, не контролируя содержание операций. Таким образом, существенно сужается возможность получения информации о содержании проводимых операций.

“Запрещение криптовалюты сложно реализовать по ряду причин, среди которых децентрализованный и наднациональный характер валюты. Также практически невозможно запретить обмен криптовалюты на реальные денежные средства на международных биржах и их использование в качестве средства платежа в иностранных торговых сетях”, – сообщили специально для «Практики» сотрудники пресс-службы Министерства внутренних дел.

В МВД подчеркнули, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег уже подготовила руководство по использованию рискориентированного подхода в отношении криптовалют.

В ведомстве заметили, что создание эффективной системы регулирования операций с криптовалютами возможно лишь при участии большинства стран, в которых распространено их использование, при условии эффективного информационного обмена.