МВД упростит порядок сдачи экзаменов для водителей троллейбусов

МВД России упростит порядок сдачи экзамена на управление автобусами с электродвигателями. Изменение коснется водителей троллейбусов — они смогут сдавать один практический экзамен вместо двух.

Теперь люди, которые имеют право управления троллейбусами, смогут сдавать единый практический экзамен, чтобы доказать, что они могут водить транспорт категории «D». Эта информация появилась на портале проектов нормативных актов.

Экзамен проводится на соответствующем транспортном средстве с автоматической трансмиссией. Ранее водителям приходилось сдавать два практических экзамена для разных транспортных средств.