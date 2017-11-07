МВД: весной в Москве был предотвращен планировавшийся теракт

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что весной текущего года в Химках был задержан гражданин Киргизии, который занимался вербовкой в запрещенную в РФ организацию ИГ и планировал совершить теракт с использованием грузовика КамАЗ.

В данный момент преступник находится под стражей, ведется следствие, рассказал Колокольцев в интервью газете «Известия». «Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений», — подчеркнул глава МВД и добавил, что ведомство извлекает уроки из произошедшего ранее в Израиле и Европе, чтобы не допустить подобного в России.

Кроме того, Колокольцев сообщил, что в 2017 году правоохранительные органы выявили 150 этнических группировок и привлекли к уголовной ответственности 800 лидеров и активных участников.

Ранее «Практика» писала, что сотрудники МВД остановили незаконную реализацию лекарств в Санкт-Петербурге.